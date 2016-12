YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Um jovem de 21 anos morreu na tarde desta sexta-feira (23), no Bairro São Gonçalo, em Cuiabá, após ser atingido por um tiro, durante uma discussão com seu vizinho, de 22 anos.

De acordo com as informações, a vítima é Wesley Marques Melhado. Ele estava em uma rua do bairro, quando começou a discutir com um jovem identificado como W.Y.

Durante a briga, o suspeito teria sacado uma arma e disparado um tiro contra Wesley, que chegou a fugir para dentro de uma residência na vizinhança, onde pediu ajuda.

A dona da casa tentou socorrer o jovem, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ele não resistiu e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada, fez buscas na região, mas não encontrou o suspeito.

Agora, o caso segue sob investigação da Polícia Civil