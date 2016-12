Derf está investigando o crime; placa do carro foi identificada

Bandidos armados roubaram um funcionário do estacionamento do Shopping Três Américas, no momento em que ele chegava em um banco, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá, para depositar uma quantia superior a R$ 15 mil.

O crime ocorreu no começo da tarde de sexta-feira (23). A vítima disse ter ido até o banco e quando chegou ao estacionamento foi fechado por um veículo Fiat Fiorino branco.

Um assaltante armado desceu do carro e anunciou o assalto, tomando o valor que a vítima levava para depósito.

Em dinheiro, a vítima tinha cerca de R$ 12.771 e o resto estava em cheques. Havia ainda uma quantia de R$ 1 mil, que seria trocada por notas de R$ 2, para facilitar o troco.

Após o crime, os bandidos fugiram em rumo ignorado. A placa do Fiorino foi identificada.

A Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) registrou o caso e vai investigar o crime.