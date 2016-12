DO MT NOTÍCIAS



Com medo de ser ferido por sua esposa, um homem identificado como W.W.R, de 51 anos, precisou se trancar no banheiro e pedir socorro à policiais na cidade de Sorriso (480 km de Cuiabá), na noite de sexta-feira (23). Enfurecida por conta de uma suposta traição, a suspeita, R.S.S, de 26 anos o perseguiu com uma faca.



De acordo com o relato da vítima, a mulher lhe acusou de estar a traindo com uma de suas primas, que reside no mesmo imóvel. Assim, temendo ser ferido, W.W.R., correu para o cômodo, onde permaneceu escondido e solicitou ajuda da Polícia Militar (PM) para poder sair em segurança do apartamento.



Na ocasião, R.S.S. chegou ainda a expulsar a prima do apartamento. Não há informações sobre a prisão da mulher.

Segundo o site MT Notícias, a situação aconteceu dentro do apartamento do casal, localizado no centro da cidade.