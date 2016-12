DO G1



O prefeito reeleito de Campo Belo do Sul, na Serra catarinense, morreu em um acidente na BR-116 na noite de sábado (24). Edilson José de Souza (PMDB), de 50 anos, também era padre

.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 20h30 na BR-116 entre Capão Alto e Lages. O carro que o prefeito conduzia aquaplanou, saiu da pista, bateu em um barranco e capotou.



Quando os socorristas chegaram ao local, Edilson já estava sem vida. Ele estava sozinho no veículo.



O PMDB de Santa Catarina emitiu uma nota de pesar ainda na noite de sábado. O vice-governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira também lamentou a morte do prefeito reeleito em suas redes sociais.

Fonte http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/12/prefeito-reeleito-de-campo-belo-do-sul-sc-morre-em-acidente-na-br-116.html