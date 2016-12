Um trabalho de investigação realizado pela Polícia Judiciária Civil, em Confresa (1.160 km a Nordeste), levou a prisão de R.N.S., 54, acusado de homicídio praticado há 19 anos, na cidade.

O criminoso teve o mandado de prisão preventiva cumprido, na quinta-feira (22), no município de Brasilândia, no Tocantins, localizado a cerca de 235 km da capital Palmas (TO).

R.N. estava trabalhando em fazendas da região de Colinas do Tocantins e Brasilândia (TO), local onde recebeu a notificação da prisão, com apoio da Polícia Civil do Tocantins.

O crime foi cometido em 30 de novembro de 1997, contra a ex-namoradda, que teve um relacionamento de aproximadamente três meses com o suspeito, que não aceitava o fim do namoro. Ela foi morta a tiros em sua própria casa, na frente de familiares, depois de almoçar com o suspeito.

Segundo policiais de Confresa, na ocasião, a mãe da vítima chegou a entrar em luta corporal com o suspeito, em defesa da filha.

Na época, o crime teria chocado o município de Confresa pela frieza e crueldade, em que a vítima foi executada pelo ex-namorado e até hoje a família ansiava por Justiça.

O preso foi recambiado para Mato Grosso e está recolhido na Cadeia de Porto Alegre do Norte.

A ação para localizar e prender o acusado no estado do Tocantins foi coordenada pelo Delegado Regional de Confresa, Marcos Aurélio Dias Leão e pelo Delegado de Confresa, André Rigonato, com a participação dos investigadores da Delegacia Regional de Confresa e da Delegacia de Polícia de Confresa.

A prisão também contou com o apoio de policiais civis da 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Colinas (TO).