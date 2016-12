RAFAEL COSTA

DO GAZETA DIGITAL

Um homem identificado como V.C.M foi morto na madrugada deste domingo (25) com dois tiros na cabeça no bairro Novo Horizonte em Várzea Grande.

O crime ocorreu aproximadamente às 3h50 da madrugada na Rua Cristo Redentor e chocou moradores que passaram a noite em clima de confraternização comemorando o Natal.

Populares afirmam que o suspeito do crime seria um policial militar que teria desavenças pessoais com a vítima. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

No entanto, ninguém foi preso e o crime ainda não foi esclarecido. Um inquérito será aberto pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para apurar as circunstâncias do crime.

Pelas estatísticas da Polícia Civil, Várzea Grande figura como um dos municípios mais violentos da Baixada Cuiabana.

No mês de abril, houve o registro de 19 homicídios, maior número de casos registrados em 30 dias. Nos meses de janeiro (18), março (16) e fevereiro (13) também foram respectivamente os meses com altos índices de mortes no município.