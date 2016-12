DO NORTÃO NOTÍCIAS



Na noite deste sábado (24), véspera de Natal, um acidente fatal foi registrado na MT-242 na saída para o município de Ipiranga do Norte. A colisão entre uma caminhonete Frontier e uma motocicleta ocorreu próximo à entrada do bairro União. Na motocicleta estavam um casal e uma garotinha de 06 anos de idade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate da mulher e da criança que foram levadas em estado grave para o Hospital Regional. O condutor da moto, Raimundo Francisco da Fonseca Silva (29), morreu no local. Já a garotinha faleceu logo após dar entrada na unidade de saúde.

Segundo informações de um amigo do motorista da caminhonete que foi internado em estado de choque, chovia bastante no momento do acidente. Ele contou ao amigo que seguia pela MT sentido Ipiranga e bateu de frente com a motocicleta que vinha no sentido contrário ultrapassando outro veículo. Ele teria tentado desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.