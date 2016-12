As polícias Militar e a Civil vão investigar o caso, ocorrido no domingo

Um policial militar de 41 anos se apresentou à Polícia Civil e confessou ter matado um homem identificado como Júnior César Gonçalves, de 34 anos, a tiros na madrugada do último domingo (22), no Bairro Novo Horizonte, em Várzea Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 4h, quando o filho do policial, de 17 anos, supostamente se envolveu em uma discussão com a vítima durante uma confraternização de natal.

Após o desentendimento, o jovem teria voltado para sua casa e pedido ajuda do pai, que chamou o sobrinho e eles foram até o local.

Conforme o boletim de ocorrência, quando o grupo chegou à festa, a vítima estava com uma mulher numa motocicleta e teria descido para tentar brigar com o filho e o sobrinho do militar.

Conforme as informações do B.O., o policial, que estava a paisana, deu voz de prisão para o jovem, que teria apontado uma arma em direção a ele. O PM, então, teria revidado e atirado.

Júnior foi alvejado com dois tiros - um na cabeça e outro no pescoço.

O PM fugiu após os amigos da vítima tentarem se vingar.

A arma que teria sido usada pela vítima para ameaçar o policial não foi encontrada, bem como a motocicleta.

Já o policial se apresentou à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ainda na manhã de domingo. Ele foi ouvido e liberado em seguida.

Um inquérito civil será aberto para investigar o caso.

A Polícia Militar também informou que o policial será afastado e um procedimento administrativo também será instaurado para apurar o ocorrido.