DA REDAÇÃO



O suspeito de matar brutalmente a mato-grossense Débora Soriano de Melo, de 23 anos, em São Paulo, foi preso na sexta-feira (23), no interior da Bahia.

Willy Gorayeb Liger, 27 anos, estava escondido na casa da familiares, na cidade de Utaiba.

Ele confessou ter matado Débora, que era natural de Cáceres (255 km de Cuiabá), com um taco de beisebol, no último dia 14 de dezembro.

Segundo a Polícia Civil, Liger disse que os dois haviam consumido cocaína pouco antes do crime. Ainda segundo o depoimento do suspeito, a agressão começou porque a droga havia acabado e ela teria pedido mais.

Sobre os sinais de violência sexual encontrados no corpo da jovem, ele negou que tenha cometido o abuso.

A Justiça de São Paulo já havia expedido um mandado de prisão contra Liger por roubo e estupro, crimes pelos quais havia sido condenado a 11 anos de cadeia.

Entenda o caso

Segundo o site Carta Capital, a jovem foi vista pela última vez com Liger no bar do qual ele era gerente.

Foi o próprio dono do bar, primo do suspeito, que procurou a polícia para denunciar o caso.

Segundo sua versão, no dia do crime, o primo havia ligado para ele informando que iria levar duas garotas ao bar. Mais tarde, naquele dia, ele conta que viu a jovem na companhia do primo e mais três pessoas – uma mulher e dois homens.

O dono do bar ainda relatou que, após isso, o primo ligou falando que havia “perdido a cabeça” e matado a jovem.

Desesperado com a situação, o homem ainda sugeriu ao telefone que Liger tentasse reanimar Débora.

O suspeito disse ao primo que golpeou a jovem na cabeça com um taco de beisebol e ainda pediu para que ele não abrisse o bar no dia seguinte, pois queria dar um sumiço no corpo da vítima.

Apavorado, o dono do bar decidiu procurar a polícia e denunciar Liger.

De acordo com a reportagem, quando a polícia chegou ao estabelecimento, encontrou o corpo da jovem com hematomas no rosto e na cabeça. Seu pescoço estava enrolado com fios.

Além disso, Débora estava com a saia levantada e sem calcinha. Ela usava sutiã e estava com a blusa levantada acima do peito.

Foram solicitados exames para saber se a jovem também foi vítima de abuso sexual.

A Polícia Civil de São Paulo está investigando o caso e informou que já ouviu as outras três pessoas que estavam com a vítima no bar, no dia do crime.

Débora estava solteira e era militante feminista na cidade. Ela também integrava movimentos ligados à luta de mulheres em São Paulo.