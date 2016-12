JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem de 34 anos foi preso na noite de domingo (25), após tentar matar a própria esposa por enforcamento, no Bairro Pedra 90, em Cuiabá.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou aos policias que quando os dois chegaram na garagem da casa onde moram, o homem falou que iria dar tiros quando entrassem na residência.

Ao tentar pedir para o marido não cometer o ato, ele teria ficado agressivo e a agarrou pelo pescoço tentando enforcá-la.

Em seguida, de acordo com o BO, o homem a jogou no chão, provocando um corte no seu braço direito. Então ele a agarrou novamente na tentativa de enforcá-la.

Em determinado momento, a mulher conseguiu se soltar e ele então sacou uma arma de fogo e apontou em sua direção, afirmando que iria atirar.

Neste momento, ela correu para a casa de uma vizinha. O marido foi atrás e ficou esperando até que ela saísse.

A vítima afirma que esperou o marido se distrair e voltou para a sua residência, trancou a porta e chamou a Polícia Militar.

Quando a PM chegou ao local, deu voz de prisão para o homem, que foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Capital. A arma usada por ele também foi apreendida.

O suspeito será autuado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.