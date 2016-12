JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma mulher de 44 anos denunciou ter sofrido uma tentativa de estupro na madrugada do último domingo (25), ao chegar a sua residência no Bairro Gonçalo Botelho, em Várzea Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 4h30. A mulher contou que o estuprador a rendeu, passando um fio elétrico em volta de seu pescoço.

A vítima relatou aos policiais que, já dentro de casa, lutou com o criminoso, que fugiu e acabou deixando no local a cueca e seu aparelho celular.

Quando o telefone tocou, o filho da mulher atendeu a chamada e conversou com a pessoa do outro lado da linha. Ele mentiu para o interlocutor, informando que havia encontrado o telefone e estava disposto a entregar para o dono.

Após conseguir o endereço, a mulher acionou a Polícia Militar, que foi até a casa do agressor.

Ao chegar no local, um rapaz de 20 anos afirmou ser dono do celular, porém disse que o aparelho estava com o irmão.

Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde a mulher o reconheceu como autor da tentativa de estupro.