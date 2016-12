DO TERRA NOTICIAS



Irmão do ex-goleiro do Flamengo Bruno, Rodrigo Fernandes das Dores de Sousa, de 27 anos, apontou à Polícia Civil do Piauí o local onde estariam os restos mortais de Eliza Samudio, que desapareceu em 2010.

De acordo com matéria do jornalista Carlos Madeiro publicada no portal UOL , o depoimento do irmão do ex-atleta, que se casou no último mês em uma prisão em Santa Luzia, foi colhido por de meio de carta precatória pelo delegado Elídio Duarte, chefe da Delegacia de Polícia Interestadual do Piauí.



Detido em Piauí acusado de estupro, Rodrigo teria indicado que os restos mortais de Eliza estariam em uma cidade no interior de Minas Gerais - o local exato não foi revelado pela polícia.

Delegado-geral da Polícia Civil, Ridel Batista disse que o pedido de depoimento foi feito pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que ainda está investigando o caso envolvendo Bruno e sua ex-amante



- Foi um depoimento solicitado pela polícia do Rio em que pegamos alguns fatos da investigação do desaparecimento da Eliza - disse Batista.



Caso Bruno



Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos de prisão pela morte sua ex-amante. No mesmo dia, ocorreu outro casamento de um colega de presídio do ex-goleiro de Atlético-MG, Corinthians e Flamengo, em cerimônia realizada por uma igreja evangélica e considerada pela assessoria do TJ-MG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) como de "efeito civil".

