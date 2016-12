DA REDAÇÃO



Policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar realizaram, no domingo (25), a prisão de um homem de 33 anos. Ele é suspeito de praticar roubo contra duas mulheres no Residencial Coxipó, em Cuiabá.

As vítimas relataram aos policiais, que, quando trafegavam em uma motocicleta pelo bairro, o homem se aproximou anunciando o roubo com uma arma de fogo, levando com ele dois celulares e algumas joias.

Para identificação, as mulheres disseram que o assaltante utilizava uma mochila preta e vestia roupas escuras.

Após buscas realizadas no local, a Polícia Militar encontrou o suspeito a bordo de uma motocicleta Honda CG 150 FAN vermelha, que estava com a placa adulterada.

Durante tentativa de abordagem, o homem tentou fugir, mas acabou preso.

Checado via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), foram constatados diversos roubos vinculados à motocicleta, e que o suspeito possuía diversas passagens.

A arma utilizada no roubo não foi encontrada.

Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc) Planalto para as devidas providências legais.