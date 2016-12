DA REDAÇÃO



Dois homens investigados pela autoria de um homicídio foram presos pela Polícia Civil, no município de Colniza (1.065 km a Noroeste), na manhã desta terça-feira (27), poucas horas após o crime.

Os suspeitos, J.L.D., de 22 anos, e M.S.Z., 29, foram autuados em flagrante por homicídio doloso.

As diligências começaram na noite de segunda-feira (26), após a Polícia Civil ser acionada para atender ocorrência de um corpo jogado às margens da estrada.

No local, a vítima Edson Peres de Assis foi encontrada sem vida e apresentando de dois a três golpes de arma branca na região do pescoço.

Os policiais, então, iniciaram as investigações e, com base nas provas e indícios de autoria, conseguiram em menos de 24 horas identificar os dois envolvidos no crime. Conforme apurado, o homicídio foi cometido por volta do meio-dia.

Depois de desaparecer, o primeiro suspeito foi surpreendido no início da manhã desta terça-feira (27), quando chegava a sua residência. Ao perceber a presença dos policiais civis, ele tentou fugiu em uma motocicleta, mas foi detido aproximadamente 400 metros de distância da casa.

Questionado, ele acabou confessando o crime praticado juntamente com o comparsa, que foi localizado pela equipe da Polícia Civil, e também admitiu a participação na ação criminosa.

Em seguida, os dois suspeitos levaram os policiais até um matagal, onde foi apreendida a faca usada no homicídio com manchas de sangue. Também foi localizada uma corda utilizada para asfixiar a vítima.

Conduzidos à Delegacia de Polícia, ambos foram interrogados pelo delegado de polícia Marco Bortolotto Remuzzi, e autuados em flagrante por homicídio doloso.

A Polícia não informou qual a possível motivação para o assassinato.