Nesta segunda-feira (26), a Polícia Militar prendeu três foragidos da justiça, dois em Cuiabá e um em Barra do Garças.

Em Cuiabá, um homem que era procurado pela Justiça do Estado do Ceará acabou preso quando tentava embarcar para Fortaleza, capital cearense. R.F.M.,52, estaria foragido há vários anos e tinha mandado de prisão aberto por homicídio.

A prisão foi possível após a Agência Regional de Inteligência do 2º Comando Regional, de Várzea Grande, receber uma denúncia anônima. Uma equipe foi deslocada até a Rodoviária de Cuiabá e após várias observações o foragido foi capturado. O criminoso foi levado pelos policiais do 10º Batalhão para o Cisc Planalto.

No bairro Altos da Serra, também em Cuiabá, um homem que estava conduzindo uma motocicleta se mostrou bastante nervoso ao avistar os policiais da Rotam.

A equipe realizou a revista pessoal de W. L. A., 42, e nada de ilícito encontrou com ele. Entretanto, a checagem via Ciosp acusou um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo (Artigo 157). Agora ele está sob a responsabilidade do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter), para as providências necessárias.

Já na cidade de Araguaiana, a prisão foi possível após os policiais militares do 5º Comando Regional realizarem um bloqueio no centro da cidade onde foi possível prender o suspeito J.S.L.,25, com prisão decretada também por roubo.

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado à Delegacia para demais providências (Colaborou: Fabiana Mendes).