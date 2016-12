JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Dois homens foram presos - um deles ferido na perna - no começo da tarde desta quarta-feira (28), após tentar assaltar uma unidade da cooperativa de crédito Sicoob, na Avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá.

De acordo com informações da Polícia Militar, os ladrões entraram na agência e anunciaram o assalto, por volta das 11h50.

Porém, ao deixarem o local, os bandidos foram interceptados pela Polícia Militar.

Um deles se entregou de imediato. Já o outro conseguiu fugir e entrar em uma loja de materiais de construção, na mesma avenida.

Segundo a PM, ele pegou as chaves do carro de uma cliente e saiu do local.

Houve uma perseguição e intensa troca de tiros. O assaltante acabou sendo baleado na perna e se entregou.

Ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Cuiabá, mas não corre risco de morte.

O dinheiro roubado da cooperativa de crédito foi recuperado. A empresa não informou os valores.