DA REDAÇÃO



Um homem suspeito de estupro seguido de roubo foi preso pela Polícia Civil, na tarde de terça-feira (27), em Rosário Oeste (128 km no Norte), durante ação para cumprimento de ordem judicial de prisão.

O suspeito, E.J.S, 28, teve mandado de prisão preventiva decretado pela Comarca de Rosário Oeste, por estupro e roubo majorado.

O crime aconteceu no final da manhã de domingo (11), em uma casa no bairro Jardim América, onda a moradora de 48 anos e sua mãe de 70 foram rendidas por um homem armado.

Portando uma arma de fogo e um facão, o criminoso permaneceu na casa por mais de duas horas. Agindo com violência e ameaça, obrigou a vítima de 48 anos a ter conjunção carnal com ele na frente de sua mãe idosa.

Depois de cometer o estupro, o homem ameaçou as vítimas dizendo que, se denunciassem, voltaria para matá-las e a seus familiares.

Antes de fugir, Emivaldo roubou uma corrente de ouro que estava no pescoço da vítima estuprada, um notebook e um celular.

A Delegacia de Polícia de Rosário Oeste instaurou inquérito e, durante investigação, os policiais civis conseguiram êxito em identificar o autor dos crimes.

Conforme apurado, as vítimas fizeram o reconhecimento fotográfico do suspeito, que teve como principal característica descrita uma tatuagem de folhas tipo maconha no antebraço, que confere com Emivaldo.

Com base nos indícios e provas, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva de Emivaldo por estupro e roubo majorado. Com parecer do Ministério Publico, a solicitação foi acatada pela Justiça.

Após o decreto do mandado de prisão, os investigadores localizaram o homem em uma rua de Rosário Oeste. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi interrogado e posteriormente transferido para a Cadeia Pública local.