DA REDAÇÃO



Policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar prenderam em Cuiabá C.F.T, de 21 anos, acusado de tráfico de droga, porte de arma e suspeita de envolvimento em assalto.

A prisão aconteceu na terça-feira (27), no bairro Altos da Serra.



Foram encontrados na residência dele uma porção grande de maconha, um revólver calibre 32 com cinco munições intactas, uma pistola de brinquedo, três carteiras, quatro celulares e pouco mais de R$ 500, além de roupas supostamente usadas durante assaltos.



C.F.T., que responde por outros crimes e está em liberdade condicional - sendo monitorado por tornozeleira eletrônica -, já esteve preso este ano, em junho, sob acusação de integrar o bando que atacou a tiros a Base Comunitária da Polícia Militar do bairro Três Barras.



Há alguns dias, policiais da equipe de inteligência do 3° BPM vinham monitorando suspeitos de envolvimento no roubo a uma pizzaria no bairro Três Barras. As informações levantadas levaram ao acusado C.F.T.



Ao constatar que ele usava tornozeleira eletrônica, a equipe acionou uma guarnição do mesmo batalhão para fazer a abordagem. Ele, que portava droga no momento da prisão, apontou o local onde estavam a arma e os demais produtos apreendidos.