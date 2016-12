JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O corpo de um homem - identificado a princípio somente como “Marquinhos” - foi encontrado na madrugada da última quarta-feira (28), no Bairro Aeroporto, em Rosário Oeste (128 km ao Norte de Cuiabá).

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem foi localizado pela Polícia Militar, no meio da rua, com diversas lesões profundas no corpo.

Além disso, a pessoa que cometeu o crime ainda teria tentado queimar o corpo, mas não conseguiu.

Testemunhas relataram que ouviram, por volta das 2h30, gritos de socorro e barulhos de golpes.

Informaram ainda que acreditam que a vítima seria o funcionário de uma borracharia próxima ao local do crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil.