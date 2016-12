JAD LARANJEIRA

O jovem Jhonatan Molina, de 24 anos, foi assassinado a golpes de faca e tiros na última quarta-feira (28), em Matupá (695 km ao Norte de Cuiabá).

De acordo com o site Olhar Cidade, o corpo do jovem foi encontrado por trabalhadores de uma fazenda, na manhã desta quinta-feira (29), na MT-322.

Em seu corpo havia marcas de tiros no braço e peito, além de estar com um corte profundo no pescoço, provavelmente feito por alguma arma branca.

Os familiares contaram à Polícia Civil que o jovem havia saído na quinta-feira para ir à igreja e não retornou mais.

O crime será investigado pela Polícia Civil.