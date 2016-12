Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, no Hotel Intercity, em Cuiabá

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O paranaense M.H.P.V., de 38 anos, foi detido na manhã desta sexta-feira (30), em um hotel de Cuiabá, no Bairro Duque de Caxias 2. Ele é acusado de ter contratado duas garotas de programa - de 20 e 23 anos - e depois não ter pago o valor combinado.

Segundo uma das jovens, que não quis se identificar, o homem - que está na Capital a trabalho - procurou seus serviços por volta das 22 horas, porém, durante a madrugada de hoje, ele se mostrou agressivo e ameaçou bater em uma delas.

Revoltadas, elas decidiram encerrar o programa e cobraram o valor de R$ 1.300, mas o homem se negou a pagar e disse ter apenas R$ 500 para dar às duas.

As jovens então foram para frente do hotel e acionaram a Polícia Militar, que após ouvir o relato do que havia acontecido, encaminhou todos para a Central de Flagrantes.