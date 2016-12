“De forma clara, o Sr. Luiz Águila desrespeita as mulheres e incentiva a violência contra estas. Enquanto que a OAB, o poder judiciário, ONGs e outros segmentos da sociedade civil, preocupados com a crescente violência contra as mulheres, têm buscado ações constantes de proteção a esse gênero, bem como o combate à violência a qualquer tipo de violência familiar e infelizmente, a contrassenso, o Sr. Luiz Águia vem à público e publica um post dessa natureza. Nossa luta é pela busca da paz no lar”, afirmou a nota.

A Polícia Civil disse ainda não ter registro de ocorrência específico em relação ao caso. O Conselho Regional de Medicina informou estar de recesso até o dia 4 de janeiro, mas disse em nota “[ter o dever de] supervisionar o cumprimento das normas da ética profissional e, ao mesmo tempo, julgar o exercício profissional do médico e disciplinar a categoria”. O G1 não conseguiu contato com o Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público.

Por causa da postagem, o médico foi alvo de críticas em redes sociais e acabou excluindo o perfil nesta quarta (28). Outras postagens traziam mensagens com críticas a haitianos, políticos e feministas.