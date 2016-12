JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma mulher de 33 anos procurou a Polícia Civil na noite desta quinta-feira (29), em Juara (709 Km ao Norte de Cuiabá), para comunicar que havia esfaqueado e matado o marido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na manhã de ontem, porém a mulher só procurou a delegacia por volta das 19h30.

Ela contou aos policias que a vítima, identificada como Francisco Rodrigues da Silva, de 30 anos, a teria torturado e agredido durante a madrugada.

Segundo seu relato, as agressões eram constantes. Cansada da situação, ela disse ter pego uma faca e desferido um golpe no peito de Francisco. Ele não resistiu e morreu no local.

Conforme o BO, o casal teria ingerido bebida alcoólica e usado drogas a noite toda.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso.