AGORA MT



Noemi Gil dos Santos, 37 anos, foi baleada na rua José Barriga, próximo a Vila Ipê, na noite desta quinta-feira (29), em Rondonópolis (212 km de Cuiabá).

O disparo foi na região do tórax, do lado direito. A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar até o local encontrou a vítima desacordada.



O Samu foi chamado e prestou socorro à vítima, que chegou em estado grave no Hospital Regional.

Ela foi atendida pelo médico plantonista que informou que a vítima passaria por cirurgia.



Segundo a PM a mulher já tinha passagem pela polícia e cumpria pena de aproximadamente dois anos. Ela não resistiu e morreu no hospital.