A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o assassinato do italiano Alessandro Carrega Dal Pozzo, 63 anos, ocorrido no dia 5 de agosto em Barra do Garças (507 km a Leste).

Um casal, que chegou a ser preso preventivamente, foi indiciado por homicídio qualificado. As investigações foram encerradas após diligências, cumprimentos de mandados de busca e apreensão, prisões temporárias, oitiva de testemunhas, suspeitos e indiciados.

O delegado Adriano Marcos Alencar destacou a complexidade da investigação, diante das circunstâncias que envolveram o homicídio, desde a localização do cadáver já em estado avançado de decomposição, no Bairro Jardim das Mangueiras.

Provas periciais nas investigações apontam para participação de Tatiane Lourenço Conceição Torres, ex-mulher do italiano. Segundo a Polícia Civil, foram encontradas marcas de calçado, no local do crime, idênticas no tamanho e número da bota encontrada em busca e apreensão na propriedade rural de Tatiane.

Outros indícios, segundo a Polícia Civil, se referem a contradições nos testemunhos que apontam ser a mulher experiente com armas de fogo.

A Polícia também diz que o casal havia comprado uma fazenda da vítima, com valores a serem pagos em prestações, que deveriam ser quitadas posteriormente, caso o italiano não tivesse morrido.



Placas do veículo Land Rover, furtado da casa de Alessandro, foram encontradas na busca, ocorrida na propriedade rural da suspeita.

A polícia diz que o outro indiciado, Célio Mariano Cardoso Torres, marido de Tatiane, desde o início se preocupou em buscar direcionar as investigações, apontando suposta autoria diferentemente das suspeitas levantadas pelos investigadores.

Segundo as investigações, o casal teria pago um homem, identificado como José Valdivino da Silva Filho, para mentir em depoimentos.

Há também registros policiais que relatam uma inimizade entre Célio e o italiano por conta de crimes de natureza patrimonial, como também devido ao fato de Tatiane ter sido casada com Alessandro.