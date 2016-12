A PM reforçou a segurança para as comemorações de fim de ano na Orla do Porto

DA REDAÇÃO



A Polícia Militar está executando um planejamento específico de segurança para o Réveillon 2017 na Orla do Rio Cuiabá, no Bairro do Porto.

O policiamento acompanha a demanda apresentada para os três dias de eventos (quinta, sexta e sábado) programados pela Prefeitura de Cuiabá.

A obra foi inaugurada na semana passada.

Na primeira noite, nesta quinta-feira (29), além de guarnições do patrulhamento cotidiano, ou seja, que fazem rondas preventivas e repressivas, equipes da Rotam, Cavalaria, Trânsito, Apoio Tático e outras unidades reforçaram as ações.

O mesmo aconteceu nesta sexta (30) e deve acontecer neste sábado (31).

No local estão acontecendo apresentações de show musicais, blocos de carnaval e haverá queima de fogos, este último no sábado, na passagem de Ano Novo.