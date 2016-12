GAZETA DIGITAL



Dois casais foram rendidos por dois bandidos enquanto estavam dentro de seus apartamentos. O assalto aconteceu na Rua da Paz, no bairro Santa Inês, em Cuiabá, no final da tarde de sexta-feira (30).

A equipe das Rotas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), durante o trabalho de patrulhamento, deparou com um casal saindo de dentro de um veículo gol preto com as mãos na cabeça e no interior do carro haviam dois homens com roupas da companhia de energia elétrica Energisa.

Quando um dos bandidos percebeu a presença dos policiais fugiu pulando a grade de um condomínio de apartamento.

O outro assaltante que permaneceu no local estava armado e os policiais pediram que ele jogasse a arma no chão e deitasse, mas o bandido não obedeceu e apontou o revolver para os policiais.

Neste momento os PMs efetuaram disparos contra o criminoso e mais um casal do mesmo condomínio apareceu relatando que os bandidos teriam invadido a casa deles, onde teria sido roubada uma pistola PT 93.

Um dos assaltantes foi encaminhado para o Pronto Socorro de Cuiabá para receber atendimento. Ao ser interrogado no hospital, o bandido informou que outros dois homens estariam dando cobertura com um carro Santana.

Os policiais encontraram dois carregadores, um revolver calibre 38, 6 munições, um jaleco da empresa Energisa.

As vítimas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes. O crime passa a ser investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá.