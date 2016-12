DO G1



m grupo fortemente armado invadiu uma área de garimpo ilegal na Serra do Caldeira, em Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá, na sexta-feira (30) e rendeu oito seguranças de uma empresa mineradora, segundo a Polícia Militar. Conhecida como a ‘Nova Serra Pelada’, a área foi desocupada por determinação da Justiça. No entanto, o local foi invadido outras vezes. Em uma delas, a polícia chegou a usar granada de efeito moral e gás lacrimogênio.



Segundo a PM, os policiais foram chamados para realizar o resgate dos vigias. Os funcionários conseguiram fugir e correram para uma região de mata. No local, durante o resgate, o grupo de aproximadamente 20 pessoas disparou contra os PMs e houve confronto.

“Eles estavam fortemente armados com equipamentos longos e tentaram nos intimidar. A situação era de alto risco para os policiais que estavam na ocorrência”, afirmou ao G1 o coronel da PM, Edson De Carli.

Durante a troca de tiros, os reféns foram resgatados e a polícia recuou. Segundo De Carli, a PM aguarda reforço para montar uma operação e desocupar o local.



Invasões



Em novembro, forças policiais usaram granadas de efeito moral e gás lacrimogêneo para evitar uma nova invasão. Na ocasião, 150 pessoas tentaram invadir o local, segundo a PM. Na mesma semana, outras oito pessoas foram detidas ao tentar entrar na área. Com eles, a polícia apreendeu cinco picaretas, uma enxada, uma faca, um facão e uma motocicleta.



Em julho, 20 garimpeiros foram presos durante operação da PM para desocupara área. Além disso, o local já passou por duas desocupações por determinação da Justiça Federal. As 20 pessoas detidas foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil daquela cidade e foram autuadas por extração ilegal de minério. Segundo a Polícia Civil, foram detidos 17 homens, duas mulheres e um adolescente.

Garimpo e desocupação



O garimpo da Serra do Caldeirão passou por duas desocupações por determinação da Justiça Federal, que mandou que as pessoas que estavam explorando o local ilegalmente fossem retiradas e, a área, isolada. A região começou a ser invadida em setembro de 2015 e chegou a reunir milhares de pessoas de várias partes do país em busca de ouro.

Em março, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) concedeu dois alvarás com duração de três anos para duas mineradoras que apresentaram requerimentos de pesquisa mineral na área em 1991 e 2000. Os alvarás abrangem 7.385 hectares entre Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade,a 562 km da capital.