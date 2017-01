JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma mulher identificada como Jovenice de Figueiredo Silva, de 46 anos, foi esfaqueada na madrugada desta segunda-feira (2), no Bairro Manga, em Várzea Grande, pelo próprio marido, após tentar defender a filha.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito T.P.A., de 50 anos, discutiu com a enteada por volta da meia-noite de hoje. Em determinado momento, ele se armou com uma faca e foi em direção à jovem.

Neste momento, a mãe - para defender a filha - entrou na frente e acabou sendo golpeada na perna esquerda.

Após a tentativa de homicídio, o homem fugiu do local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima para o Pronto-Socorro de Várzea Grande. Seu estado de saúde não foi informado.

A Polícia Militar também foi chamada e fez rondas na região, mas não encontrou o homem.

Em uma busca no sistema do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Mato Grosso (Cisop), foi constatado que o suspeito tem antecedente por homicídio.