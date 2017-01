DE O DIA



A polícia grega está no Rio de Janeiro para acompanhar de perto o caso do assassinato do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, ocorrido há uma semana.

De acordo com o chefe da Divisão de Homicídos (DH), delegado Rivaldo Barbosa, a Interpol e o Ministério das Relações Exteriores também acompanham de perto o desdobramento das investigações.

O delegado, agentes da DH e policiais gregos se reuniram ontem e nesta segunda-feira na sede da especializada, na Barra da Tijuca.

A delegacia vai apresentar um relatório com todo o andamento das investigações até o momento e vão levar os gregos nos locais do crime, como na casa onde o diplomata foi morto e na ribanceira às margens do Arco Metropolitano, onde o carro com o corpo dentro foi encontrado carbonizado.

