JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um casal de adolescentes rendeu um empresário de 37 anos e roubou seu carro, na manhã desta terça-feira (3), no Bairro Consil, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o assalto aconteceu por volta das 8h30, quando os menores – ambos de 16 anos – armados se aproximaram da vítima que estava na frente de um colégio particular e exigiram as chaves do carro, um Citröen C3 Air Cross.

Sem reagir, o empresário entregou o veículo. Em seguida, os jovens fugiram.

Imediatamente, a vítima acionou a Polícia Militar. Após ouvirem a descrição dos assaltantes, os policiais conseguiram localizá-los no estacionamento do Supermercado Comper, na Avenida Miguel Sutil, a poucos metros de onde aconteceu o crime.

Ao serem questionados, os dois informaram que jogaram a arma do crime em um terreno baldio ao lado do supermercado.

Ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Cuiabá, onde o empresário os reconheceu.

O carro e a arma, que estava no terreno baldio, também foram recuperados.