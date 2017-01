DE O DIA



O filho dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, Vinícius Bonemer, de 19 anos, um rapaz que seria o sobrinho dos globais, e identificado como Giuliano A. Castro, também de 19, e uma terceira pessoa que ainda não teve a identidade revelada, se envolveram em um acidente de carro na manhã desta terça-feira, na rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), entre Búzios e Cabo Frio, na Região do Lagos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro em que eles estavam bateu em um caminhão de cerveja e um ônibus, altura do km 125, próximo ao Trevo de Búzios. O acidente aconteceu por volta das 6h20.

A colisão foi confirmada pelo 25º BPM (Cabo Frio) e bombeiros do quartel local. Segundo informações preliminares, não confirmadas pela polícia, quem dirigia o carro no momento da batida era Giuliano. Já Vinícius seguia no banco do carona. Os jovens haviam passado o réveillon em Búzios e voltavam para casa, no Rio, quando por volta de 6h20 aconteceu o acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 6h40 para atendar a ocorrências. Duas viaturas foram enviadas ao local.

De acordo com a corporação, as vítimas foram atendidas por bombeiros do quartel de São Pedro da Aldeia. A corporação informou que socorreu apenas Giuliano, que foi levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Tamoios, distrito de Cabo Frio. No entanto, o DIA apurou que o filho de Bonner e Fátima também foi atendido na unidade de saúde.

Assim que soube do acidente, a apresentadora Fátima Bernardes foi para a cidade acompanhando o caso. Segundo fontes ouvidas pelo DIA, a batida foi grave. Vinícius e Giuliano, receberam atendimento no UPA de Tamoios, e foram removidos para o Hospital particular Santa Izabel, no centro de Cabo Frio.

O DIA apurou com funcionários da unidade médica e eles contaram que os jovens chegaram no local por volta das 15h e receberam todo o atendimento médico. Ainda de acordo com as fontes, que não quiseram se identificar, Giuliano deixou o hospital duas horas depois — por volta das 17h — em uma ambulância. O jovem estaria em estado grave. Não há informações do lugar para onde ele foi levado. Já Vinícius, continua na unidade médica acompanhado de familiares e de dois funcionários da TV Globo. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

O pai de Vinícius, o apresentador William Bonner, estaria a caminho de Cabo Frio para acompanhar o caso. Até às 18h40, não se sabia se Vinícius havia prestado depoimento no 126ª DP (Cabo Frio) onde o caso está sendo investigado. Procurada, a Polícia Civil não comenta o caso.

A assessoria de imprensa da jornalista Fátima Bernardes ainda não respondeu os questionamentos da reportagem. A TV Globo confirma o acidente e se limita a dizer, em uma nota, que "o Vinicius nada sofreu e passa bem".

Fonte http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-01-03/filho-de-fatima-bernardes-e-william-bonner-sofre-acidente-de-carro.html