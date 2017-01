JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um casal teve o carro arrombado e seus pertences furtados na noite da segunda-feira (2), no estacionamento do Parque Tia Nair, no Bairro Jardim Itália, em Cuiabá.

Jozyane Barros Gonzaga Mario, de 27 anos, contou ao MidiaNews que ela e o marido Alcemir Marcos Mário, de 29 anos, descobriram o que havia acontecido por volta das 20h30, quando estavam saindo para ir embora.

O Peugeot 207 branco estava com o vidro quebrado. Pertences como bolsas, carteiras e outros objetos pessoais haviam sido levados.

A jovem contou que procurou a administração do parque, que afirmou que não poderia fazer nada a respeito.

“O pessoal da administração não nos ajudou. Falaram que não podiam fazer nada a respeito”, disse.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelo casal.

“Não havia ronda policial. Meu esposo ficou gritando muito porque ninguém fazia nada. O policial falou que, como trocou de prefeito, a guarda poderia estar de folga".

O caso será investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos da Capital.

Até o final desta matéria, nenhum dos pertences das vítimas foram recuperados e nenhum suspeito foi preso.