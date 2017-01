Equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam)

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma pessoa morreu e outra foi baleada no final da tarde da quarta (4), durante uma perseguição policial no bairro Jardim Brasil, em Cuiabá.

O caso aconteceu por volta das 17h20, quando os policiais do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) receberam uma denúncia de que uma casa estava sendo usada para o tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram ao local, encontraram três suspeitos. Ao avistar os PMs, dois deles sacaram suas armas e correram para o fundo casa.

Um conseguiu pular o muro. Já o outro suspeito, identificado como Wanio de Lima Mendes, de 34 anos, não conseguiu fazer o mesmo e apontou uma arma para os policiais.

Houve troca de tiros e ele foi baleado.

Já o comparsa – que também estava armado – foi abordado pela Polícia depois de pular dois muros.

Ele não acatou o pedido para se render e atirou contra os policiais. E também foi alvejado.

Em seguida uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e encaminhou os feridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Wanio não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade hospitalar. Já o outro homem foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Cuiabá. Seu estado de saúde não foi informado.

O suspeito que morreu usava tornozeleira eletrônica e morava no local há pouco mais de dois meses.

Segundo a PM, foram encontrados na residência 32 tabletes de maconha e uma balança de precisão.

Durante a troca de tiros, o terceiro suspeito conseguiu fugir. Buscas foram feitas pela região, mas ele não foi localizado.

Na casa também havia duas jovens, que foram detidas. Uma delas estava com uma criança recém-nascida e afirmou que morava há poucos dias com Wanio, mas sabia do comércio de drogas.

Já a segunda contou que era responsável por ficar sentada na frente da residência vigiando, caso a polícia aparecesse.

As duas foram presas e encaminhadas para a Central de Flagrantes da Capital para registro da ocorrência. Elas foram autuadas por tráfico de drogas.

A criança ficou aos cuidados da avó materna.