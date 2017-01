Policiais militares prenderam nesta quarta-feira (04) seis pessoas, entre as quais uma mulher e um adolescente de 16 anos, suspeitos de terem participado da explosão de um caixa eletrônico e tentativa de furto na agência do Banco do Brasil da Avenida Blumenau, em Sorriso, na madrugada do último sábado (31).

A ação policial aconteceu em duas residências em Sorriso. Na primeira, pela manhã, os policiais prenderam uma mulher de 19 anos e apreenderam seis ‘bananas’ de emulsão de explosivo, uma caminhoneta L200 roubada, além de dezenas de peças de roupas, celulares, relógios, tudo furtado dias atrás em lojas da cidade. Somente em blusas femininas, havia cerca de 60.

No início da tarde, em outra ação em um prédio de quitinetes foram presos os demais suspeitos, entre eles o adolescente. Nesse local os policiais apreenderam porções de droga, maconha e cocaína, ácido usado na preparação de entorpecentes e papel filme para embalagem.

O coronel Valter Razera, comandante do 3º Comando Regional, sediado em Sinop, informa que a PM continua em diligência aos outros supostos envolvidos no ataque ao banco e outros crimes.