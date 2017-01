JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma confusão envolvendo motoristas de táxi e do aplicativo Uber, na frente do Shopping Três Américas, em Cuiabá, terminou na Central de Flagrantes de Cuiabá, na noite desta quinta-feira (5).

De acordo com o boletim de ocorrência, o confusão começou por volta das 23h, quando o motorista do Uber, E.R.S.P., de 41 anos, chegou no local para buscar um cliente.

Segundo ele, enquanto esperava, um taxista identificado como T.M.S., de 32, se aproximou, colocou a mão dentro de seu carro e puxou o celular que estava em um suporte no para-brisa.

Em seguida, ele teria corrido com o aparelho para perto dos demais taxistas que estavam no local e começado a chamar o condutor do Uber para ir pegá-lo.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou os dois para o Cisc Planalto, onde foi feito o registro da ocorrência. Em seguida foram liberados.

Os demais taxistas que também estavam na frente do shopping acompanharam o colega até a delegacia e, em seguida, realizaram uma pequena carreata em um protesto pacífico pelas ruas da capital.