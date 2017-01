JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem de 58 anos foi preso na noite desta quinta-feira (5), suspeito de ter abusado sexualmente do neto de sua esposa, de apenas 7 anos. O caso aconteceu no Bairro Tancredo Neves, em Cuiabá.

Segundo o boletim de ocorrência registrado às 23h de ontem, a avó do menor contou aos policias que, quando entrou no quarto, viu o companheiro amarrando rapidamente a bermuda, próximo do menor.

Confrontado a respeito da situação, o homem negou que tivesse feito algo de errado.

A mulher então questionou o menino sobre o que havia acontecido. Ele contou para a avó que o suspeito o mandou tirar a roupa e, em seguida, passou a esfregar seu órgão genital nele.

A mãe da criança foi informada e acionou a Polícia Militar.

O homem foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente ( Deddica).