JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem identificado pelas iniciais R.F.R., de 28 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (1º) por estar dirigindo em alta velocidade e embriagado na BR-364, em Várzea Grande.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dentro do Gol que ele dirigia foram encontrados duas espingardas calibre 22 e um revólver 38, todas com a numeração raspada.

O homem foi abordado próximo ao Trevo do Largato, no Km 430. Como os policiais suspeitaram que ele estivesse embriagado, foi realizado o teste do bafômetro.

O resultado do teste foi de 0,46 miligrama de álcool por litro de sangue, quando o permitido é de 0,05. Ou seja, ele estava dirigindo com nível de álcool quase 10 vezes acima do permitido.

Com isso, foi dada a voz de prisão em flagrante para o motorista e ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá.