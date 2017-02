O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML)

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um jovem identificado como Jadson Ariel foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (2), às margens da BR -163, em Nobres (146 km ao Norte de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Civil, o corpo do rapaz foi encontrado por populares com o pescoço degolado.

Jadson estava em um canteiro entre as duas pistas da rodovia. Ele usava uma camiseta preta e uma bermuda.

A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento não conseguiu encontrar nenhum suspeito.

