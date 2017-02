DA REDAÇÃO



O Governo do Estado divulgou, nesta quinta-feira (02), uma redução de 28% no número de roubos em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já os registros de furtos caíram 15%.

Os dados são da Coordenadoria de Estatísticas e Análise Criminal. Das 15 Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs), apenas cinco tiveram aumento no número de ocorrências de roubo e duas em quantidade de furtos notificados às Polícias Civil e Militar.

O roubo consiste em subtrair algo com uso da violência. O furto não requer emprego de violência.

Os casos de roubos passaram de 2.300 em 2016 para 1.656 e os furtos caíram de 4.514 em janeiro do ano passado para 3.825 no mês passado.

No caso do roubo, as RISPs de Sinop, Juína, Alta Floresta, Vila Rica e Primavera do Leste tiveram aumento de 29%, 55%, 39%, 14% e 41%, respectivamente. Em contrapartida, a região de Água Boa reduziu os registros em 73%, o maior índice do Estado. Cuiabá baixou de 878 para 539, redução de 39%. Em Várzea Grande, a queda foi de 39%.

Em relação aos furtos, apenas as RISPs de Barra do Garças e Juína tiveram aumento nas ocorrências, com 1% e 13%, respectivamente.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Jorge Luiz de Magalhães, comemorou o resultado. “É uma notícia muito boa, fruto de investimentos que o Governo tem feito com aumento no efetivo, viatura, além do comprometimento da tropa no policiamento. A integração entre as forças policiais também fez a diferença na redução dos dados”, disse.

601 prisões

Na região metropolitana de Cuiabá, os crimes contra o patrimônio (roubos, furtos e receptação) e os latrocínios, em que vítimas são mortas durante assaltos, são investigados pelas Delegacias Especializadas de Roubo e Furtos (Derf) de Cuiabá e Várzea Grande.

No ano passado, 601 criminosos foram presos, sendo 244 em flagrante e 357 por mandados de prisão, decorrentes de investigações inseridas em cerca de dois mil inquéritos policiais instaurados pelas duas Derfs.

“Hoje o foco da Segurança Pública é a integração. Dividimos Cuiabá em regiões que correspondem às mesmas dos Batalhões da PM, para facilitar essa troca de informações entre as duas instituições. Esse trabalho tem colhido bons resultados”, enfatizou a delegada titular da Derf, Luciani Barros Pereira de Lima.