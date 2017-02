JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um jovem de 22 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (2), no Bairro Bela Vista, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi esfaqueado no braço esquerdo e no abdômen, por um suspeito identificado apenas como “Cabeção”, que estava em companhia de mais duas pessoas.

Mesmo ferido, o jovem conseguiu fugir e pedir ajuda para moradores da região, que acionaram a Polícia Militar.

Ao chegar no local, os PMs encontraram o rapaz consciente, na casa de uma vizinha. Ele informou que foi atacado ao chegar na sua residência por três suspeitos.

Questionado pelos policiais a respeito do motivo da tentativa de homicídio, o jovem disse não saber a procedência.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou a vítima para o Pronto-Socorro de Cuiabá. Seu atual estado de saúde não foi informado.

A Polícia Militar fez buscas na região em buscas dos suspeitos, mas ninguém foi localizado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.