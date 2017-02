Forças de Segurança Pública da regional de Água Boa estão cumprindo, neste momento, mais de 30 mandados de prisão, busca e apreensão domiciliar nos municípios de Água Boa e Nova Xavantina. A ação integrada entre as Polícias Civil e Militar faz parte da operação Bairro Seguro.

Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido ainda na tarde desta quinta-feira (02), no município de Água Boa. Três pessoas foram presas, e um veículo, arma de fogo e drogas foram apreendidos.

Serão alvos da operação 18 locais e 23 pessoas em Água Boa e 10 locais em Nova Xavantina.

Durante toda esta quinta-feira, a cúpula da Segurança Pública de Mato Grosso esteve no município de Água Boa para ouvir as demandas locais e verificar as necessidades das forças de segurança da região para melhorar o atendimento à população.