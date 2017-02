As imagens estavam sendo distribuídas por meio do aplicativo WhatsApp

DA REDAÇÃO



Um homem suspeito de divulgar imagens de duas adolescentes nuas foi preso em flagrante por policiais civis de Colíder (650 km ao norte de Cuiabá).

No celular do investigado também foram encontradas outras imagens e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. A prisão foi efetuada na quarta-feira (1º).

A mãe de uma das vítimas registrou boletim de ocorrência na delegacia no dia 31 de janeiro informando que imagens de sua filha estariam sendo divulgadas via WhatsApp, gerando constrangimento à vítima e familiares.

No dia seguinte à denúncia, os policiais civis obtiveram informação de que o suspeito P.J.R.S., de 20 anos, estaria se deslocando de moto em direção a Nova Santa Helena (622 km a norte de Cuiabá). Em diligências, eles conseguiram encontrá-lo.

As duas adolescentes identificadas nas imagens têm 12 anos e vivem em Nova Canaã do Norte (699 km ao norte de Cuiabá). No aparelho celular do homem havia outros vídeos de sexo explícito envolvendo adolescentes desconhecidas.

O suspeito confessou que recebeu as fotos e as encaminhou a um amigo.

De acordo com o delegado Ruy Guilherme Peral da Silva, o rapaz foi autuado em flagrante pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. A pena é de um a quatro anos de reclusão.

Ele também poderá responder por crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece pena de três a seis anos para quem oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Por fim, o delegado Ruy Guilherme ressalta que o suspeito permanecerá preso à disposição do Poder Judiciário.