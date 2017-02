JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um policial militar, um universitário e o funcionário de uma escola pública foram presos na madrugada desta sexta-feira (3), acusados de fazer disparos na frente de um bar na Avenida Jaques Brunini, no Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato foi presenciado por outro policial que estava à paisana e passava pelo local no momento do fato.

Ele acionou a Polícia Militar e, por conta própria, continuou seguindo o veículo até a Ponte Sérgio Motta, onde perdeu o carro de vista, no Bairro Praieiro.

Com as características do veículo suspeito, uma equipe da Polícia Militar iniciou uma diligência e avistou o carro na Avenida Beira Rio, onde fez a abordagem.

Imediatamente, um dos suspeitos se identificou como policial militar, lotado no Batalhão de Trânsito da Capital, e afirmou estar com um revólver calibre 38.

Questionado sobre o disparo em frente ao bar, o policial negou que tenha feito. No entanto, a testemunha que presenciou a cena confirmou que o disparo veio de dentro do carro onde estavam os três.

Os PMs ainda notaram que o condutor do carro estava visivelmente embriagado, porém ele se negou a fazer o teste do bafômetro.

Com isso, o trio foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá. Um tenente do Batalhão de Trânsito também esteve na delegacia acompanhado a ocorrência.