O prefeito João Doria (PSDB) se reuniu com os vereadores da capital antes da sessão que abriu o trabalho do Legislativo em 2017. Entre os temas discutidos, o mais polêmico é sobre a punição aos pichadores. Além de pagar pela restauração, quem for flagrado danificando monumentos públicos terá de pagar uma multa pesada, que pode chegar a até R$ 60 mil.

"Se pichar um monumento público, seja ele municipal ou estadual, o valor (será) correspondente ao dano causado. Não sei se exatamente R$ 50 mil, R$ 60 mil, R$ 30 mil ou R$ 20 mil, mas aquilo que for necessário para resgatar a cidade", afirmou.

O prefeito disse também pretender instalar, apenas neste ano, 2,5 mil câmeras de monitoramento para fiscalizar os prédios e monumentos públicos. Posteriormente, o número de equipamentos deverá chegar a 10 mil No caso dos muros em geral, a multa, além da restauração, será de R$ 5 mil. Em caso de reincidência, o valor dobra para R$ 10 mil.

Conforme o tucano, um projeto de lei que prevê punição aos pichadores deverá ser colocado na pauta da Câmara na semana que vem.

Se a lei já estivesse valendo e os pichadores da Ponte Estaiada, que fica sobre o Rio Pinheiros, tivessem sido detidos, eles teriam de pagar cerca R$ 900 mil para apagar o piche, além da autuação.

"É a responsabilidade dele. Se fizerem o mal, vão responder pelo mal", afirmou. Quem não puder pagar prestará serviços, trabalhará como gari", disparou o prefeito.

A polêmica briga da Prefeitura com os pichadores se acirrou após o tucano ter mandado apagar parte dos grafites que percorriam Avenida 23 de Maio. A partir do episódio, muros da cidade têm amanhecido pichados em resposta ao plano do chefe do Executivo. Doria disse que vai valorizar o trabalho dos grafiteiros, mas "não gosta de pichador" e eles "não terão moleza". Apenas oito murais, que estão bem conservados, foram preservados na via.

