A defesa do ex-diretor do Banco do Brasil Henrique Pizzolato, condenado por envolvimento no mensalão do PT, apresentou pedido de progressão de regime. Detido no Complexo da Papuda, ele pode passar a cumprir pena no semiaberto se for beneficiado. O pedido aguarda decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal.