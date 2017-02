Policiais militares do 5º Comando Regional de Barra do Garças recuperaram um carro roubado há mais de ano que estava circulava com placa “fria”. O homem que dirigia o veículo, E.L.M.R., de 24 anos, acabou preso sob acusação de crime de recepção.

A apreensão da caminhonete Chevrolet modelo Montana, de cor preta, ocorreu na noite da última quarta-feira, durante bloqueio policial na divisa dos Estados de Mato Grosso e Goiás.

Ao perceber que iria ser abordado, o motorista apresentou certo nervosismo. Os policiais, como vinham fazendo com os demais veículos, checaram a placa e descobriram que era falsa, na verdade pertencia a um Ford, modelo Escort, de cor cinza.

A busca feita pela numeração de chassi da caminhoneta apontou a placa verdadeira e um registro de roubo ocorrido em 2016, na cidade de Aparecida de Goiânia, a cerca de 400 quilômetros do local da apreensão.

O suspeito e o carro foram levados para a Delegacia de Polícia de Barra do Garças, onde ficaram à disposição da Polícia Civil para demais providências legais.