DA REDAÇÃO



Quatro motoristas foram presos por dirigirem embriagados na madrugada deste domingo (5) em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Civil, eles foram flagrados durante uma blitz da operação “Lei Seca”, na Avenida Isaac Póvoas.

Além das prisões, conforme a Polícia Civil, 26 carteiras nacionais de habilitação (CNH) foram recolhidas, cinco automóveis apreendidos ou removidos e 40 atos infracionais de trânsito registrados.

No total, 147 testes de alcoolemia foram feitos durante a ação, que teve início às 1h e encerrou por volta de 4h.

A blitz foi realizada em uma parceria da Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran), Polícia Militar, Departamento estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

Lei Seca



Pelas regras da Lei Seca é ato criminal quando o motorista é flagrado dirigindo com índice de álcool no sangue superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar expelido.

Nesse caso a pena é de detenção de seis meses a três anos, multa no valor de R$ 1.915,40 e suspensão temporária da carteira de motorista ou proibição de obter a habilitação.

Se a quantidade de álcool constatada no exame for entre 0,3mg/l até 0,33mg/l, a atitude é infração gravíssima, com multa multiplicada por 10, ou seja, no valor R$ 2.934,70, além da suspensão da CNH por 1 ano.