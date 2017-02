DO G1



Um pedaço de perna humana foi encontrado por catadores de lixo que trabalham no aterro sanitário no Bairro Barreiro Branco, em Cuiabá, na quinta-feira (2). A Polícia Civil e a Perícia Técnica e Identificação Oficial (Politec), no entanto, só foram acionadas nesta sexta-feira (3). A perna, que estava em meio aos outros detritos, não foi retirada do local pelos trabalhadores e encoberta pelo lixo.

Segundo a delegada Juliana Chiquito Palhares, da Polícia Civil, a perna não foi encontrada após horas de buscas no local.



“Os trabalhadores entraram em contato dizendo terem encontrado a perna e apresentaram uma fotografia. O problema é que eles não a retiraram do local e continuaram o trabalho. Dessa forma, a perna foi encoberta pelo lixo”, explicou.



A suspeita é de que a perna encontrada seja oriunda de descarte irregular de lixo hospitalar. “No local, os trabalhadores informaram que não é a primeira vez que eles encontram restos humanos no local. Eles relataram já terem visto coração, pulmão e outros órgãos. É possível que a perna seja resultado de uma amputação”, disse.



De acordo com a delegada, o caso deve ser repassado para a Delegacia do Meio Ambiente. “Devem ser investigados se o descarte de lixo hospitalar está sendo feito corretamente na capital”, explicou.