DA REDAÇÃO



O autor de um homicídio ocorrido na tarde de sábado (04.02) em Colniza (1.065 km a Noroeste) foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, menos de 12 horas após o crime.

José Ademir da Silva Freitas, 38, conhecido como ‘Bezerrão” é acusado de matar a vítima José Golçaves da Costa, de 54 anos, com vários golpes de faca.

O crime aconteceu por volta das 15 horas em um bar as margens da Rodovia BR 174, na linha 16, entre as cidades de Colniza e Aripuanã. Segundo as investigações, o suspeito veio de Aripuanã em uma motocicleta Honda Bros 160 e parou no bar para conversar com a vítima.

Após um desentendimento, o acusado pegou uma faca dentro de sua bolsa e desferiu aproximadamente 13 golpes contra a vítima, que não resistiu e morreu no local. Logo após o crime, o suspeito fugiu e na fuga foi possível identificar a placa da motocicleta conduzida por ele.

Com a informação, os policiais chegaram a identidade do suspeito e iniciaram as diligências em sua busca. Em uma primeira abordagem policial, Bezerrão conseguiu pular o muro e fugir. Por volta das 2 horas da manhã, o criminoso foi surpreendido por policiais que faziam campanha e um lugar que ele possivelmente apareceria.

O suspeito foi rendido e preso na casa de um amigo no bairro Bela Vista, em Colniza. Bezerrão possui várias passagens pela Polícia, entre elas por outros homicídios tentados e consumados.

Participaram da prisão os investigadores Jeovanio, Roberto, Nubia e Adailson.